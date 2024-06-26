Американское издание Time пишет, что по возвращении с первого Глобального саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас не должно быть никаких пауз. В связи с этом Киев начал подготовку к следующей конференции, информирует «НБН».

Руководитель ОПУ в комментарии СМИ рассказал, что украинское руководство рассчитывает провести второй Глобальный саммит мира до конца года. Предполагается, что масштабное мероприятие состоится в Саудовской Аравии.

Журналисты отмечают, что глава Офиса Зеленского, который занимался организацией и привлечением участников к первой конференции, сейчас готовится ко встрече с представителями страны-агрессора.

Как напомнило СМИ, ранее украинские власти заявляли, что РФ может присоединиться к следующему саммиту, чтобы Москва получила наработки по установлению мира.

Ранее руководитель ЦПД рассказал, как россияне пытаются сорвать подготовку второго Глобального саммита мира.