В ходе выступления на саммите лидеров ЕС в столице Бельгии в четверг, 27 июня, глава Украины заявил, что любая европейская нация, разделяющая ценности демократических государств, должна быть частью европейской семьи, информирует «НБН».

Исходя из этого, как считает гарант, наше государство, Балканские страны, Грузия, Молдова в будущем должны присоединиться к Европейскому Союзу. Кроме того, Зеленский считает, что членом организации будет и Республика Беларусь, так как она является европейской нацией.

Отметим, что глава государства приехал в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС и подписания трех соглашений по безопасности.

Напомним, что 25 июня начался переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила, за сколько лет Киев рассчитывает осуществить интеграцию в объединение стран.