Украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции со словенским президентом Наташей Пирц Мусар ответил на вопрос, может ли что-то стать альтернативой формату «Рамштайн» и хочет ли Киев найти замену этой контактной группе, информирует «НБН».

По словам гаранта, руководство страны не ожидает появления альтернативы встречам в формате «Рамштайн», куда входит более полсотни государств, так как работа этой группы важна для Украины.

Президент сообщил, что Североатлантический Альянс и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг предложили Киеву дополнительный мощный инструмент. Зеленский не стал уточнять, о чем идет речь, добавив, что об этом пока рано говорить.

При этом глава государства отметил, что новая инициатива организации будет заботиться о том, чтобы средства, которые союзники выделяют на военную поддержку Украины, доходили в страну.

Напомним, гарант назвал ключевые задачи Украины на саммите НАТО в июле.