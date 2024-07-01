Глава государства в интервью журналистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин рассказал, чем отличается виденье победы нашей страны в войне с РФ в Украине и на Западе, информирует «НБН».

Как объяснил президент, для западных стран главной целью является недопущение захвата Украины. Также они хотят поставить на место кремлевского диктатора Владимира Путина.

По словам гаранта, он слышит месседжи о том, что на Западе опасаются падения Российской Федерации, иностранных лидеров пугает перспектива того, что без Путина страна-агрессор может стать еще хуже.

Зеленский отметил, что он не поддерживает такие опасения других стран и объяснил, как Киев видит победу Украины в войне. Президент рассказал, что прежде всего нельзя допустить полного разрушения нашей страны. Сейчас нужно добиться безопасности для будущих поколений украинцев, то есть сделать так, чтобы агрессия РФ не повторилась.

Глава государства уточнил, что, если наша страна не станет частью НАТО и Евросоюза, есть риск возвращения российских захватчиков.

Напомним, аналитики ISW объяснили, почему Запад должен разрушить теорию победы кремлевского диктатора в войне против Украины.