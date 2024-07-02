Сегодня в столицу Украины впервые с начала полномасштабного вторжения РФ с не анонсированным визитом прибыл Виктор Орбан. В Киеве представитель Будапешта провел переговоры с главой государства, информирует «НБН».

После общения с Зеленским премьер-министр написал на своей Facebook-странице, что его визит связан с председательством Венгрии в Европейском Союзе. По словам известного своими пророссийскими взглядами политика, Будапешт хочет поспособствовать решению вызовов, которые стоят перед организацией, поэтому его первая поездка была в украинскую столицу.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Венгрию за оказание гуманитарной помощи нашим гражданам и напомнил, что страна участвовала в конференции в Швейцарии и подписала коммюнике по итогам Глобального саммита мира.

Гарант отметил, что это свидетельствует о готовности Будапешта способствовать безопасности не только в Украине, но и в Европе. Президент добавил, что в ходе переговоров он обсудил с венгерским премьером подготовку к следующему Глобальному саммиту мира.

Отметим, что накануне визита в Киев в интервью глава правительства Венгрии пообещал «первый шаг» к установлению мира в Украине.

Ранее Орбан раскритиковал намерение членов Альянса провести военную миссию в Украине.