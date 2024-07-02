Британское издание The Guardian, ссылаясь на три источника, заявило, что сегодня в Киев должен приехать глава правительства Венгрии. Визит премьера в столицу Украины будет неожиданным, информирует «НБН».

Советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался давать журналистам комментарий по этому поводу. Однако другой источник в Киеве подтвердил, что, если не будет изменений в последнюю минуту, Орбан прибудет сегодня в Киев.

По словам собеседника СМИ в Будапеште, предпосылкой для визита политика стали переговоры по правам венгерского меньшинства в Украине, договоренности по которым были достигнуты за последние недели.

Отметим, что недавно венгерский премьер-министр заявил, что страны-члены Североатлантического Альянса намерены провести военную миссию в Украине. По словам Орбана, Запад пойдет на это, так как «хочет победить», однако Будапешт не будет принимать в этом участие.