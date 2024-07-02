Представитель Офиса Зеленского в эфире национального телемарафона прокомментировал предложение представителя Будапешта о прекращении огня. По словам Жовквы, Венгрия – не первое государство, которое предлагает Киеву подобный сценарий завершения войны, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что глава государства выслушал венгерского премьер-министра и в ответ изложил всем известное украинское виденье мира, которая является четкой и понятной.

Представитель ОПУ напомнил, что для завершения войны Киев имеет инструмент – Глобальный саммит мира, первая конфернция была проведена в прошлом месяце в Швейцарии и сейчас идет подготовка ко второй. Заместитель Ермака добавил, что представители государства-террориста смогут присоединиться к следующему такому мероприятию, если РФ не будет выдвигать украинской стороне ультиматумы.

Напомним, 2 июля Орбан приехал в Киев, где встретился с Зеленским. Глава венгерского правительства сообщил, что он предложил украинскому лидеру прекратить огонь, чтобы «ускорить темпы» мирных переговоров.