В аналитическом материале ISW отмечается, что медленные, но постоянные успехи его оккупационных сил на фронте вселяют в российского лидера уверенность в возможности победы, если РФ сможет затянуть войну на неопределенное время, пишет «НБН».

По словам американских экспертов, также кремлевский диктатор рассчитывает выиграть войну на истощение, если Москва сможет добиться отказа Запада от предоставления помощи Украине. Продвижение российских оккупантов на фронте в Украине с конца прошлого года побуждают главу страны-агрессора избегать любого реального прекращения огня.

В ISW отмечают, что Кремль ведет ужесточенную информационную кампанию, чтобы вынудить Киев к преждевременным переговорам на условиях Москвы, что естественно ослабит Украину и поощрит дальнейшую агрессию государства-террориста, в частности за украинскими границами.

Ранее западное издание сообщило, что бывший американский лидер Дональд Трамп хочет отдать часть украинской территории России и пообещать нерасширение НАТО на восток, чтобы Путин завершил боевые действия.