Гарант в интервью агентству Bloomberg заявил, что если 45-й президент США знает, как закончить войну в нашей стране, он должен сегодня сказать об этом. По его словам, Украина хочет знать, есть ли риски для ее государственности и независимости, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что он готов встретиться с оппонентом Байдена, чтобы услышать его предложения. Зеленский подчеркнул, что Киев хочет понять, будет ли Украина иметь поддержку Вашингтона в ноябре или останется сама.

Говоря о ситуации на поле боя, украинский лидер опроверг сообщения о тупике на фронте, отметив, что защитники имеют лучшие позиции по расположению живой силы, чем несколько месяцев назад.

Президент сообщил, что новое наступление Сил обороны украины зависит от вооружения бригад. Зеленский оценил пакет военной помощи Вашингтона, однако отметил, что военная техника очень долго доставляется на фронт. Гарант добавил, что решение и реальный факт получения оружие после длительного ожидания – самая большая трагедия войны.

Также в интервью украинский лидер анонсировал разрыв газового контракта со страной-агрессором.