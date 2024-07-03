О том, что Киев не намерен продлевать газовые договоренности с Москвой, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную президентом Владимиром Зеленским в интервью для Bloomberg.

По словам Зеленского, сейчас рассматриваются альтернативные методики, позволяющие использовать украинский трубопровод с иным поставщиком газа, другим государством [Азербайджаном], — «переговоры ведутся», что даст возможность вскоре полностью отказаться от пролонгации газового контракта со страной-агрессором.

Лидер Украинского государства акцентировал:

Мы не хотим продлевать газовый контракт с РФ. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Орбан объяснял, почему Зеленский проигнорировал «мирный план» Венгрии.