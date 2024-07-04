Глава внешнеполитического ведомства заявил, что ВСУ могут переломить ситуацию на поле боя, однако сделать это очень сложно, так как должен быть принят ряд решений. Некоторые из них зависят от Украины, некоторые – от ее союзников, информирует «НБН» со ссылкой на LRT.

По словам дипломата, он выделяет два ключевых решения, которые позволят защитникам существенно изменить ситуацию на фронте, одно из них – ликвидация бомбардировщиков армии Путина в воздухе и на аэродромах. Благодаря такому шагу Силы обороны устранят угрозу ударов авиабомбами и их позиции на фронте укрепятся, что помешает врагу продвигаться вперед.

Второе главное решение – увеличить поставки боеприпасов для ВСУ. Защитникам необходимо достаточное количество снарядов, чтобы противостоять КАБам, бить по колоннам и подразделениям армии Путина. Руководитель МИД считает, что соответствующие шаги станут «огромной инвестицией» в изменение тенденций на поле боя.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал, что нужно для нового наступления Сил обороны.