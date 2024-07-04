Украинский лидер в интервью агентству Bloomberg назвал сообщения о слишком большом влиянии главы ОПУ дезинформацией. По его словам, РФ не раз говорила о том, что он якобы не контролирует свою политическую силу, не имеет влияния на определенных министров и т.п., информирует «НБН».

Гарант отметил, что он не хочет иметь влияние и есть закон, согласно которому он является главой государства. Зеленский назвал руководителя Офиса президента «мощным менеджером», которого он уважает за результат. Лидер украинцев заверил, что Ермак делает только то, что он говорит ему и чиновник выполняет поставленные задачи.

Президент отметил, что «все это работает, чтобы его атаковать», так как попытки его уничтожения – один из планов оккупации нашей страны. Гарант добавил, что нанесение ударов по команде президента – стратегия тех, кто им недоволен и это не только россияне.

Напомним, источники в окружении главы государства рассказали о его политических планах.