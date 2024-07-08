Глава КНР в ходе встречи с представителем Будапешта заявил, что сейчас приоритетом должна стать «как можно более скорая деэскалация». Такой же комментарий он давал в 2022 году после начала большой войны в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

В свою очередь венгерский премьер-министр похвалил Китай, заявив, что высоко ценит его «мирную инициативу». Также Орбан отметил «твердость и стабильность» страны.

Представитель Будапешта подчеркнул, что для Венгрии очень важен призыв Пекина к миру, в не к войне. По его словам, встреча с Си Цзиньпином была «исторической», поскольку они достигли серьезных договоренностей и установили дружбу между венграми и китайцами на многие поколения.

Ранее Орбан отмечал, что он прибыл в Пекин на встречу с главой государства в рамках своей «миротворческой миссии».

Напомним, в интервью швейцарскому СМИ венгерский премьер рассказал, что говорил ему кремлевский диктатор относительно прекращения огня и переговоров с Украиной.