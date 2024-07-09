В понедельник, 8 июля, индийский премьер посетил Москву, где встретился с кремлевским диктатором. Политик опубликовал соответствующие кадры на своей странице в соцсети Х. На фото представитель Нью-дели обнимается с Путиным, информирует «НБН».

Украинский лидер прокомментировал встречу Моди с российским лидером в Ново-Огарево. Президент напомнил, что в этот момент армия государства-террориста атаковала ракетами наши города, нанесла удар по детской больнице, юные пациенты которой болеют раком.

По словам гаранта, результате этих обстрелов 37 человек погибли, из них 3 детей. 170 украинцев получили ранения, в частности 13 маленьких граждан нашей страны. Многие оказались погребены под завалами.

Зеленский назвал визит главы правительства Индии в Москву «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Президент отметил, что в скорбный день для Украины крупнейший в мире лидер демократии в столице страны-агрессора обнимал самого кровавого преступника в мире.

Ранее украинский лидер сообщил о последствиях массированного ракетного удара РФ на нашу страну 8 июля.