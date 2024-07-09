Издание «Информатор», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ОПУ обсуждается увольнение Подоляка с занимаемой должности. Окончательное решение на Банковой еще не приняли, однако вероятность того, что это произойдет – высока, пишет «НБН».

Журналисты попытались связаться с чиновником, однако не получили ответа. Также они позвонили его помощнику, который отказался комментировать слухи об увольнении, попросив оставить запрос на комментарий от его начальника. Это обращение представителей СМИ также осталось без реакции.

Собеседники издания отмечают, что Подоляка, по всей вероятности, попросят на выход, о чем сам советник Ермака уже узнал. Причины увольнения не раскрываются, однако связанные с Офисом Зеленского Telegram-каналы пишут, что они задокументированы антикоррупционными органами.

Также в Сети отмечают, что в информационном пространстве не зря вспомнили о брате советника главы ОПУ, который жил в РФ и был разведчиком.

Ранее в интервью западному СМИ Зеленский прокомментировал сообщения о слишком большом влиянии Ермака.