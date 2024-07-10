Портников в интервью изданию OBOZ.UA объяснил, почему лидер россиян заговорил о возможности продолжения «стамбульских договоренностей», которые, по словам Путина, могут быть положены в основу переговоров по Украине, информирует «НБН».

Аналитик обратил внимание на то, что на встрече «ШОС Плюс» глава Кремля обращался к лидерам стран Центральной Азии и Глобального Юга. На фоне глав этих государств диктатор хочет выглядеть сторонником мира.

По словам журналиста, ранее лидер россиян один из первых поддержал «мирный план» Китая и Бразилии, объявив его платформой для диалога. Однако концепция Пекина предусматривает, что боевые действия будут заморожены на нынешней линии столкновения, то есть ВСУ не уйдут с позиций, на которых они находятся, что не устраивает Москву.

Диктатор не может сказать главе КНР Си Цзиньпину в лицо, что ему не нравится такой сценарий, также он не хочет в глазах своих партнеров выглядеть агрессором. Поэтому встречу «ШОС Плюс» лидер россиян использовал для напоминания о «мирном предложении» Москвы по Украине.

Портников отметил, что Путин не был заинтересован в завершении войны ни на переговорах в Стамбуле, ни сейчас, он просто пытается выиграть время и верит, что боевые действия на истощение принесут РФ победу.

Ранее СМИ сообщили, что после визита в Москву Орбан написал письмо руководству ЕС. В секретном послании венгерский премьер излагает позицию лидера россиян относительно прекращения огня и переговоров.