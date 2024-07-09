Расследовательский проект «Система» получил от европейского чиновника секретное письмо, которое венгерский премьер написал 5 июля из отправил из Азербайджана, куда он приехал после посещения столицы РФ. Послание политик адресовал главе Евросовета и руководителям государств-членов организации, информирует «НБН».

В документе, который не предназначен для широкой публики, Орбан объяснил, что он ехал в Украину и РФ не от имени организации, а с целью узнать позиции украинской и российской сторон. При этом политик подробно излагает взгляды лидера россиян и скупо пересказывает позицию Зеленского.

Представитель Будапешта пишет, что кремлевский диктатор убежден в том, что на данном этапе войны «время на стороне российских сил». В ходе встречи глава РФ не упоминал о потерях оккупантов, зато много говорил о своих подсчетах потерь ВСУ.

Политик отмечает, что российский лидер был удивлен тем, что в Киеве отвергли временное прекращение огня, заявив, что РФ готова рассматривать такой сценарий, если он не послужит скрытой передислокации и перегруппировке Сил обороны.

Глава правительства Венгрии отмечает, что и диктатор, и лидер украинцев готовы вести мирные переговоры только с участием обеих сторон. Кроме того, украинское руководство готово пригласить на второй Глобальный саммит мира представителей государства-террориста.

Ранее Зеленский объяснил, почему Орбан не может сыграть роль посредника между Украиной и РФ.