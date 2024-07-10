Лидер украинцев, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, предупредил о последствиях выхода США из Североатлантического Альянса. Зеленский заявил, что при таком сценарии мир потеряет очень много стран, информирует «НБН».

Отвечая на вопрос, боится ли он возвращения Дональда Трампа в Белый дом, президет отметил, что он не знает, кто возглавит Штаты, однако он надеется, что они никогда не покинут НАТО.

По словам президента, в противном случае из-за российской агрессии мир потеряет небольшие страны, которые расчитывают на Америку и военно-политический блок – Польшу, Балтийские государства и другие, которые чувствительно относятся к этой теме.

Глава государства выразил надежду на то, что в случае возвращения Трампа в президентское кресло, политика Вашингтона по Украине не изменится.

Также в ходе интервью украинский лидер назвал необходимое Силам обороны количество F-16 и высказался о поставках комплексов Patriot.