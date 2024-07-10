Украинский лидер в ходе выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне призвал руководство США разрешить ВСУ бить западным оружием по объектам ВС РФ, в частности по аэродромам, в глубине страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, такие удары Сил обороны оказали бы влияние на ситуацию на поле боя и возможности российских захватчиков осуществлять ракетные обстрелы наших городов.

Гарант напомнил, что в мае-июне ВСУ смогли остановить наступление армии Путина на Харьковщине, в частности, благодаря снятию ограничений на удары по объектам врага на территории РФ. Защитники «отминусовали» пусковые установки оккупантов, которые более двух лет ежедневно выпускали ракеты по областному центру.

Зеленский добавил, что, если Штаты позволят Силам обороны атаковать западным оружием аэродромы в России, они смогут оградить наши города от КАБов и добиться успехов на фронте.

Напомним, глава государства предупредил о последствиях выхода США из Альянса.