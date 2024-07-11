Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью «24 каналу» рассказал, что на саммите НАТО в столице США глава государства провел ряд двусторонних встреч со странами-партнерами, в частности с Германией, Великобританией, Нидерландами и Люксембургом, информирует «НБН».

По словам дипломата, Зеленский обсуждал с представителями других государств четыре ключевые темы. Президент говорил о дальнейшем развитии Формулы мира, чтобы никто не навязывал Киеву какие-то «мирные планы».

Министр отметил, что гарант поднимал вопрос об усилении украинской противовоздушной обороны, а также снятие запрета на использование ВСУ западного оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Кроме того, в ходе переговоров глава государства говорил о вступлении нашей страны в ЕС, в частности, чтобы европейская интеграция Украины продвигалась максимально быстро и не было никаких попыток ее как-то затормозить.

Ранее глава МИД рассказал, как кремлевский диктатор подставил главу правительства Венгрии Виктора Орбана ракетным обстрелом детской больницы в Киеве.