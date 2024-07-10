Руководитель внешнеполитического ведомства в эфире национального телемарафона заявил, что российский диктатор ударом по «Охматдету» подставил главу венгерского правительства. После этой атаки РФ Орбану будет труднее продвигать нарратив о «готовности» Путина к миру, пишет «НБН».

По словам дипломата, венгерский премьер посетил Киев, потому отправился в Москву, после в Пекин, называя это «миротворческой миссией». Пока политик говорил о прекращении огня, диктатор обстрелял детскую больницу. Министр убежден, что после такого удара оккупантов представителю Будапешта будет чрезвычайно сложно говорить о том, что глава Кремля «готов к урегулированию».

Глава МИД добавил, что поизиция нашей страны относительно визитов Орбана в РФ и дружественные к ней страны очень четкая и Киев довел ее до премьера. Глава правительства Венгрии знает, что она состоит из двух условий: Формула мира – единственная основа для переговорного процесса и никаких договоронностей об Украине без ее участия.

Напомним, венгерский премьер встретился на саммите НАТО в столице США с главой Турции Реджепом Эрдоганом, призвав его поддержать «миротворческую миссию» Будапешта.