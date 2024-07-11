Выступая на Публичном форуме Североатлантического Альянса, руководитель Офиса Зеленского заявил, что ВСУ смогут значительно повлиять на ход боевых действий, если партнеры Киева позволят защитникам применять западное оружие для любых атак на врага, информирует «НБН».

По словам Ермака, снятие любых запретов на использование предоставленного Украине союзниками оружия станет реальным геймченджером в войне со страной-агрессором. Чиновник выразил надежду на то, что Запад поймет это как можно скорее.

Глава ОПУ также напомнил, что у государства-террориста нет каких-либо ограничений на обстрелы больниц и школ на территории нашей страны.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба перечислил ключевые темы, которые глава Украины Владимир Зеленский обсуждал на саммите Альянса в Вашингтоне. Также дипломат рассказал, с представителями каких стран президент провел двусторонние переговоры.