В завершении Вашингтонского саммита НАТО был принят Украинский договор, который стал дополнением к Совместной декларации G7. Выступая на этом событии, Зеленский сообщил, что в течение года продолжалась активная работа над «надежной архитектурой гарантий безопасности для нашей страны», информирует «НБН».

Гарант напомнил, что Киев подписал 23 соглашения и такие документы будут подписаны еще с другими государствами. Благодаря таким договорам Украина получила долгосрочные обязательства по военной помощи, дополнительным системам ПВО, развитию оборонного сотрудничества и продвижению в вопросе отправки истребителей F-16.

Президент подчеркнул, что такие соглашения усиливают нашу страну, однако не подменяют ее цель вступить в Североатлантический Альянс.

Делая совместные заявления для СМИ с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава государства отметил, что Украина близка к членству в организации, следующим шагом к которому должно стать приглашение в Альянс.

Ранее руководитель МИД Дмитрий Кулеба назвал четыре ключевые темы, которые президент обсуждал на Вашингтонском саммите НАТО.