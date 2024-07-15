Украинский лидер в ходе пресс-конференции заявил, что высказывания главного разведчика страны неправильно поняли, когда он в недавнем интервью говорил об угрозе наступления армии РФ с севера, информирует «НБН».

В интервью изданию NV начальник ГУР МОУ, комментируя угрозу наступления армии Путина на север страны, отметил, что «проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению». При этом Буданов подчеркивал, что катастрофы нет, однако не стоит игнорировать плане Москвы по мобилизации 300 000 россиян для наступления на север и восток Украины.

Зеленский отметил, что после соответствующего заявления военачальника в СМИ он позвонил генералу, который сообщил, что его слова «не так поняли».

Президент, говоря о наступлении захватчиков на Харьковщине, заявил, что планы врага в этом регионе провалились. Силы обороны остановили оккупантов, поэтому командованию ВС РФ пришлось стягивать на это направление войска, которые стояли вдоль государственной границы. Благодаря этому россияне не смогли накопить сильную группировку на других участках.

Также на пресс-конференции гарант высказался о возможных кадровых изменениях в правительстве.