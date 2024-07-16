В аналитическом материале ISW отмечается, что лидер россиян пытается выдвигать идею полной капитуляции соседней страны как разумной предпосылки для мирных переговоров, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на то, что Москва пытается подорвать усилия Киева, направленные на получение поддержки других государств по переговорным позициям, основанных на международном праве.

Условия для диалога, которые выдвигает Путин, равнозначны капитуляции Украины, однако Кремль постоянно утверждает, что Киев отказывается от «умных» требований, чтобы выставить его безрассудной стороной.

Также аналитики отметили, что этот ультиматум диктатора позволяет РФ продолжать свою широкомасштабную и целенаправленную кампанию этнических чисток на ВОТ. Для восстановления территориальной целостности Украины Силам обороны необходимо деоккупировать эти территории.

Эксперты добавили, что, если Киев примет любые условия, кроме освобождения захваченных регионов, это станет косвенным одобрением незаконной оккупации более 5 миллионов граждан Украины.

Ранее Портников объяснил, почему глава Кремля заговорил о переговорах на основе «стамбульских договоренностей».