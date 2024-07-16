Украинский премьер в ходе совместной пресс-конференции с главой чешского правительства Петером Фиалой сообщил, что наша страна получила от Праги первые 50 000 боеприпасов.

По его словам, часть этих снарядов уже находится на линии фронта и Силы обороны Украины используют их для уничтожения российских захватчиков, информирует «НБН».

Шмыгаль отметил, что инициатива Чехии по обеспечению боеприпасами украинских войск действует и у нее есть хороши перспективы. Кроме того, как рассказал глава правительства, Киев надеется на реализацию совместных с Прагой проектов по производству снарядов в будущем.

Ранее СМИ заявили, что Европейский Союз не может выполнить обязательства по поставкам снарядов для Вооруженных сил Украины, как обещал Брюссель. Журналисты выяснили, почему организация задерживает передачу боеприпасов Киеву.