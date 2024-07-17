Во вторник, 16 июля, руководитель внешнеполитического ведомства РФ выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала страна-агрессор. В своей речи Лавров ссылался на повесть Оруэлла «Скотный двор», информирует «НБН».

По его словам, писатель предсказал суть порядка, основанного на правилах, где все «животные равны, но некоторые равнее других». Представитель Москвы заявил, что тем, кто «выполняет волю гегемона», позволено все, а тех, кто якобы осмеливается отстаивать национальные интересы, делают изгоем и накладывают на них санкции.

Кислицу возмутили заявления путинского министра. На своей странице в соцсети Х он отметил, что книги Оруэлла были запрещены в СССР, так как британец критиковал Сталина и враждебно относился к его режиму, о чем «прихвостни-спичрайтеры» забыли напомнить главе МИД РФ.

Дипломат напомнил, что в повести «Скотный двор» Оруэлл отображает события в России до революции 1917 года и период сталинской эпохи СССР, которую так любят в современной РФ.

Постпред Украины в ООН отметил, что в книге каждое животное представляло определенный класс общества в Советском Союзе, которое напоминает нынешнее общество государства-террориста – диктатора (кабан Наполеон), рабочий класс (конь Боксер), бездействующую интеллигенцию (осел Вениамин), сотрудников НКВД (собаки), безмолвные массы людей (овцы), подконтрольные Кремлю СМИ (поросенок Квикун) и т.д.

«Итак, товарищ Лавров, какое Вы животное?» – поинтересовался у главы МИД РФ Кислица.

Ранее постпред Украины в ООН ироничной картинкой намекнул на уничтожение Крымского моста.