Президент в ходе инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества призвал европейские государства сохранять единство поддержки Украины в борьбе с российскими оккупантами, информирует «НБН».

По словам гаранта, кремлевский диктатор Владимир Путин будет пытаться сближаться с отдельными странами или партиями, давить или шантажировать, чтобы кто-то в Европе предал всех остальных. Таким образом российский лидер рассчитывает подорвать единство европейских государств.

Зеленский отметил, что каждый сам выбирает как действовать, однако если кто-то в Европе пытается решать вопросы за спинами других или за счет других стран, на него не нужно обращать внимание. Глава государства не сомневается, что НАТО и Европейский Союз могут разобраться с проблемами и без таких людей.

По всей видимости, лидер украинцев намекнул на представителя Венгрии Виктора Орбана, который якобы от имени ЕС отправился в «мирное турне» в Москву и Пекин.

Напомним, венгерский премьер считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может стать посредником на переговорах Украины и РФ. В Кремле прокомментировали соответствующее предложение.