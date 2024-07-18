Украинский лидер в ходе инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества обратился к западным лидерам, в частности к представителям США, ФРГ, Польши, Франции и Великобритании, призвав их разрешить ВСУ наносить удары по объектам в РФ.

Зеленский заявил, что им необходимо сделать эти шаги, так они имеют решающее значение для мира, информирует «НБН».

По словам президента, у Сил обороны должна быть возможность уничтожать военные аэродромы, с которых взлетают истребители российских оккупационных сил для нанесения ударов по украинским городам. Гарант подчеркнул, что все эти авиабазы должны быть уничтожены.

Глава государства отметил, что такая работа ВСУ не только уничтожит некоторые цели, но и снизит возможности государства-террориста продолжать ведение боевых действий против Украины. Он напомнил, что благодаря атакам на объекты в РФ защитники не дали врагу продвинуться на Харьковщине.

Лидер украинцев добавил, что чем сильнее будет наша ПВО и чем меньше ограничений будет у ВСУ на применение западного оружия, тем беспомощнее будет Путин и тем больше Москва будет пытаться двигаться в направлении мира.

Ранее президент рассказал, как гарантии безопасности усиливают нашу страну, высказавшись о ее интеграции в НАТО.