Как сообщает британское издание The Guardian, украинский лидер в своем обращении к Кабмину Соединенного Королевства написал, что снятие запрета на применение западного оружия ВСУ поможет защитникам укрепить оборону и обезопасить передовые позиции.

По словам Зеленского, также это позволит Силам обороны уничтожить районы на территории страны-агрессора, где оккупанты сконцентрировали оружие, информирует «НБН».

Гарант отметил, что Киеву не хватает ответа на вопрос о возможностях дальности действия. Поэтому президент просит Стармера проявить свое лидерство и принять соответствующее решение, которое важно для усилий Украины по защите от атак оккупантов.

В свою очередь Лондон заявил, что размещение переданных Британией ракет является делом украинского руководства, если оно не нарушает международное право.

Напомним, Шольц ответил на призыв Зеленского помочь сбивать ракеты и БПЛА над Украиной.