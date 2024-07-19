Лидер украинцев в интервью ВВС сообщил, что он допускает возможность своей отставки. Издание напомнило, что Владимир Зеленский возглавляет Украину с 2019 года, информирует «НБН».

СМИ отмечает, что в этом году в Украине должны были состояться президентские выборы, однако Конституция исключает проведение голосования в стране в период военного положения.

По словам главы государства, он не исключает возможность ухода с поста президента, однако только после завершения войны с Российской Федерацией.

Напомним, недавно украинские журналисты заявили, что на Банковой обсуждают увольнение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля. На пресс-конференции 15 июля, отвечая на вопросы представителей СМИ, Зеленский высказался о возможном увольнении главы правительства и перестановках в Кабинете министров.