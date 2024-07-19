В четверг, 18 июля, в ходе пресс-конференции после саммита в Великобритании глава немецкого правительства высказался о призывах Зеленского к сбиванию вражеских воздушных целей союзниками над Украиной, а также к снятию запрета на использование западного оружия ВСУ для нанесения ударов вглубь государства-террориста.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на DW.

По словам канцлера, он видит консенсус в Альянсе, что «о таких шагах не может быть и речи». Шольц добавил, что в Вашингтоне очень четко высказались об этом вопросе.

Напомним, что на саммите Европейского политического сообщества украинский лидер призвал союзников разрешить Силам обороны применять западное оружие для ударов по всей территории государства-террориста. Президент заявил, что ВСУ должны уничтожить все аэродромы ВС РФ.