В понедельник, 22 июля, в Киеве в ходе общения с представителями СМИ Стефанишина высказалась о встрече бывшего британского премьера с 45-м президентом США, на которой они обсудили войну в Украине, информирует «НБН».

По словам вице-премьера, экс-глава правительства Великобритании действует по собственной инициативе и это его личные мнения. Чиновница считает, что нужно ценить смелость и усилия Джонсона, который пытается объяснять ситуацию в нашей стране и создать поле для дискуссии.

Стефанишина убеждена, что бывший премьер-министр действует в интересах нашего государства и может себе это позволить, так как знает позицию президента Владимира Зеленского и украинских граждан.

Напомним, что 17 июля состоялась встреча Джонсона и Трампа, в ходе которой политики обсудили российско-украинскую войну. После переговоров экс-глава британского правительства перечислил возможные условия «мирного плана» оппонента Байдена по завершению боевых действий.