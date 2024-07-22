На своей странице в соцсети Х украинский президент прокомментировал отказ американского лидера от участия в борьбе за президентское кресло. Зеленский поблагодарил главу Белого дома за непоколебимую поддержку нашей страны в борьбе за свободу, которая наряду с мощной двухпартийной поддержкой в Штатах имела и будет иметь решающее значение, информирует «НБН».

По словам гаранта, Вашингтон за последние годы принял много важных решений, которые запомнят как смелые шаги, сделанные Байденом в трудные времена.

Глава государства отметил, что Украина уважает сложное решение президента США и всегда будет благодарна ему за лидерство. Президент отметил, что Байден поддержал украинцев в самый драматический момент в истории, помог сорвать планы кремлевского диктатора по оккупации нашей страны и продолжал поддерживать Киев на протяжении войны.

Зеленский выразил надежду на то, что американское руководство на фоне сложной ситуации в Украине и Европе продолжит показывать свое сильное лидерство и не позволит России добиться успехов в ее агрессивных планах.

Ранее украинский лидер рассказал, что станет справедливым ответом на ежедневный террор РФ.