Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, Украине необходимо сформировать более надежную защиту от российского терроризма, в частности, корректируемых/управляемых бомб (КАБов), что позволит ликвидировать авианосители данных боеприпасов еще до их сброса.

По словам Зеленского, фактически каждые сутки, российской авиацией запускается более сотни КАБов на наши населенные пункты и фронтовые позиции Сил обороны, и потому Украине жизненно требуется надежная защита не только от «Гераней-2/Шахедов», но и от авиабомб.

Президент Украины акцентировал:

Это реально, если уничтожать носители бомб — российскую военную авиацию там, где она есть. Достаточная наша дальнобойность должна быть справедливым ответом на российский террор. И каждый, кто нас в этом поддерживает, — поддерживает защиту от террора.

Ранее мы писали о том, что Трамп обещал завершить войну в Украине после ночного разговора с Зеленским.