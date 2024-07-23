Бывший главком ВСУ в ходе выступления на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне заявил, что технологии станут решающими в российско-украинской войне. Генерал отметил, что боевые действия, которые начались в 2022 году, совершенно не похожи на те, которые шли с 2014 года, информирует «НБН».

По словам посла, война РФ против Украины – это еще не война будущего, а война переходного периода, которая формирует новые правила и модели. Залужный убежден, что основой будущей глобальной безопасности станут технологии.

В то же время бывший военачальник отметил, что ни Украина, ни государство-террорист в силу различных причин в ближайшем будущем не смогут самостоятельно освоить технологии. Единственный выход – увеличить количество человеческого ресурса.

Залужный добавил, что Украина создает технологии, однако не может их масштабировать, в то же время у партнеров есть ресурсы, но нет поля для их проверки. Поэтому только вместе наша страна и союзники смогут эффективно использовать ресурс.

Напомним, главнокомандующий сил НАТО в Европе оценил стратегию Украины в войне с РФ.