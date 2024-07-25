Представитель Офиса Зеленского в комментарии «24 каналу» высказался об инциденте с падением обломков ударного БПЛА в Румынии, который 25 июля ВС РФ выпустили по Украине, информирует «НБН».

Подоляк считает, что после этого происшествия союзникам было бы неплохо увеличить поставки систем ПВО на Южное направление, «чтобы ничего не залетало в другие страны» через воздушное пространство нашего государства.

По мнению советника главы ОПУ, РФ сознательно идет на такие провокации, чтобы проверить реакцию европейского сообщества. Чтобы окончательно показать Москве готовность Европы к защите, партнеры могли бы передать Украине больше противодроновых и противоракетных систем. В противном случае Кремль будет считать, что Запад не готов к так называемой эскалации.

Чиновник добавил, что страна-агрессор использует геноцидный компонент для давления на наше государство или европейцев – бьет по критической инфраструктуре и гражданскому населению. РФ рассчитывает, что такими действиями она добьется того, что мир вынудит Киев к завершению войны на ее условиях.

Напомним, в Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной.