Глава Офиса Зеленского указал на два момента, комментируя применение ВС РФ новых дронов кустарной сборки. Во-первых, такие беспилотники свидетельствуют об удешевлении технологий производства и проблемах ВПК страны-агрессора с выходом на массовость сборки других образцов из-за санкций.

По словам руководителя ОПУ, россияне зависимы от своих партнеров, поэтому если «прикрутить», они не будут способны продолжать террор, информирует «НБН».

Во-вторых, использование врагом дешевых дронов говорит о развитии военных технологий: некоторые образцы оружия устаревают, становятся менее эффективными. Чиновник считает, что демократические страны не имеют права проиграть технологическую гонку автократиям, поэтому им нужно не только давить на РФ санкциями, но и развивать свой ВПК.

Ранее советник Ермака Владислав Власюк рассказал об «экономверсии Шахеда», который захватчики использовали во время ночной атаки 31 июля.