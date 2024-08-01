Как информирует «НБН» со ссылкой на X-профиль спикера МИД Украины Георгия Тихого, на самом деле СМИ государства-террориста был запущен фейк от имени Кулебы.

В частности, Кулеба якобы «запостил» нижеуказанное предостережение:

Важно помнить, что ресурсы ограничены, даже у столь большого государства, как США. Израиль должен избегать эскалации напряженности с Ираном. Чтобы победить Россию, нам нужна полная поддержка наших союзников.

Фото — x.com/SpoxUkraineMFA

По словам Тихого, данное «заявление», обнародованное российскими пропагандистами, является подставным, и сейчас любой желающий в состоянии самостоятельно посетить официальный аккаунт Кулебы на X-платформе, чтобы увидеть — подобного сообщения попросту не было.

Спикер МИД резюмировал:

Но поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк.

Ранее мы писали о том, что Кулеба называл 5 шагов для оптимизации ситуации в энергосистеме Украины.