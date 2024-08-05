Американское издание Politico пишет, что группа законодателей в Европарламенте направила к Еврокомиссии письмо, в котором призвала Брюссель расследовать решение Будапешта об упрощении условий въезда для граждан РФ и РБ, информирует «НБН».

Они утверждают, что такая политика венгерского руководства угрожает функционированию Шенгенской зоны и призывают поставить под сомнение присутствие страны в этой зоне, если Будапешт не изменит свою позицию по ослаблению визовых ограничений для граждан России и Беларуси.

В документе, который собрал около 70 подписей, сказано, что в таком случае государства-члены ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе со страной для защиты европейских граждан.

Как сообщалось, ЕС предложил Венгрии осуществлять транзит нефти через Хорватию. В МИД объяснили, почему Будапешт не будет рассматривать такой вариант.