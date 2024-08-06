В ходе брифинга, отвечая на вопрос представителя СМИ о запретах на атаки Сил обороны вглубь территории страны-агрессора, спикер Госдепа США заявил, что позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной, в частности после появления F-16 в Украине, информирует «НБН».

Миллер отметил, что американские власти продолжают смотреть на потребности Сил обороны, пытаются на них реагировать, а также оценивать ситуацию безопасности. Исходя из этого, они принимают решения относительно переданного Киеву оружия и определенных запретов на его применение.

Комментируя расширение возможностей стран Альянса по сбитию запущенных по Украине российских ракет, американский чиновник ответил, что такое решение должно быть принято всеми членами НАТО.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему немецкое руководство не изменит свою позицию относительно ударов ВСУ предоставленным Берлином оружием по РФ.