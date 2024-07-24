Глава немецкого правительства заявил, что Берлин не будет менять свою позицию относительно отмены запрета на удары ВСУ предоставленным ФРГ оружием вглубь Российской Федерации. По словам Шольца, Германия не хочет принимать решения, которые грозят эскалацией.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издания DW и Welt.

Канцлер заявил, что Берлин поддерживает украинцев настолько, насколько это необходимо и каждое соответствующее решение немецкого руководства взвешено, чтобы не допустить войны между страной-агрессором и Североатлантическим Альянсом. Исходя из этой позиции, власти ФРГ четко указывают, какие типы вооружения они могут передавать Киеву.

Политик напомнил, что Силам обороны Украины позволили немецким оружием бить по территории государства-террориста, которая граничит с Харьковщиной, чтобы остановить массированные атаки оккупантов на областной центр.

Ранее американский лидер Джо Байден объяснил, почему Вашингтон не разрешает ВСУ наносить удары американским оружием вглубь страны-агрессора.