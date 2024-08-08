Советник Ермака в своем Telegram-канале прокомментировал события в Курской области. Представитель Офиса Зеленского заявил, что причина боевых действий и разрушения привычного формата жизни на территории РФ, в частности в ее приграничных регионах – агрессия России, сообщает «НБН».

Чиновник напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин является автором «концепции саморазрушения» своей страны. Агрессивное государство считало, что оно не подпадает под ограничения, которые закреплены в нормах права, и оно может вторгаться к соседям, одновременно требуя неприкосновенности своих территорий.

Однако, как подчеркнул политик, у войны свои правила и агрессор будет пожинать плоды своих действий.

Как сообщалось, 7 августа у Зеленского впервые прокомментировали события в Курской области.