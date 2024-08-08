Портников в интервью экс-нардепу Бориславу Березе рассказал, что глава Кремля в течение своего правления боится потерять власть, поэтому перспектива отсутствия контроля над городами РФ является для него критической, информирует «НБН».

Журналист напомнил о реакции Путина на захват заложников в московском театре во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. На заседании Михаил Касьянов, который на тот момент был главой правительства РФ, говорил, что нужно действовать так, чтобы спасти жизни людей. Однако диктатор кричал, что из-за промедления в несколько дней они могут потерять власть.

Аналитик убежден, что напугать Кремль могут именно военные операции и рейды на территории РФ. Используя страх Путина потерять контроль над российскими городами, Украина может создать формулу «длинный период мира с РФ – короткий период войны».

Публицист объяснил, что в ходе изнурительных боевых действий защитники могут заходить на территорию врага, как Израиль заходил на сирийскую территорию. Если россияне хотят уничтожить Украину, ее единственная возможность выжить – дойти до «Дамаска», то есть до Москвы.

Напомним, в ЕС отреагировали на события в Курской области.