В ходе брифинга в Брюсселе спикер ЕС сообщил позицию организации относительно событий в Курской области страны-агрессора, пишет «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

По словам Стано, Украина ведет оборонную войну против РФ и, согласно международному праву, имеет право на самозащиту. Поэтому Силы обороны могут поражать российских оккупантов там, где они считают нужным, даже на территории государства-террориста.

Чиновник подчеркнул, что это принципиальная и общая позиция Европейского Союза относительно ведения боевых действий ВСУ. Представитель ЕС добавил, что организация будет поддерживать страну, которая испытала незаконную агрессию со стороны России.

Напомним, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк указал на причину боевых действий в Курской области и высказался о саморазрушении агрессивной страны.