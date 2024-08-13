Представитель внешнеполитического ведомства в ходе брифинга прокомментировал бои в Курской области. По его словам, Украине чужое не нужно, и она не намерена забирать территории РФ.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Тихий заявил, что цель наступления в российском приграничном регионе – защитить нашу страну от ударов оккупантов и сохранить жизни украинцев. Он напомнил, что только с начала лета войска Путина нанесли более 2000 ударов по Сумщине.

Спикер МИД подчеркнул, что действия Сил обороны легитимны и не нарушают нормы международного права. Чиновник также напомнил слова главы государства о том, что РФ принесла войну в нашу страну и справедливо, что боевые действия возвращаются на ее территорию.

Представитель министерства добавил, что пока кремлевский диктатор не прекратит агрессию против Украины, Россия будет получать ответы на вторжение. Поскольку ВСУ не разрешают использовать западное оружие для ударов по врагу на его территории, защитники будут проводить рейды в приграничных областях РФ, уничтожая силы оккупантов.

Напомним, в ООН ответили на жалобы Москвы об «ударах ВСУ» по мирным жителям Курской области.