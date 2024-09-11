В среду, 11 сентября, в ходе выступления на конференции United for Justice, посвященной ударам по гражданской инфраструктуре Украины, глава государства заявил, что российские «освободители» в нашей стране на данный момент совершили как минимум 137 000 военных преступлений, информирует «НБН».

По словам президента, эта цифра означает, что приговоров, вынесенных судом российским захватчикам, должно быть не меньше. Украинский лидер напомнил о теракте в Еленовке, массовых убийствах в Буче и Мариуполе, а также об издевательствах оккупантов над жителями села Ягодное в Черниговской области.

Гарант убежден, что нет страны, в которой бы не слышали о преступлении российских захватчиков против украинцев. Зеленский подчеркнул, что за все, что враг сделал на нашей земле, он будет отвечать.

Напомним, президент прокомментировал намерение властей Бразилии пригласить на саммит G20 кремлевского диктатора Владимира Путина.