Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал подобные планы Бразилии, касающиеся приглашения кремлевского тирана Владимира Путина на саммит лидеров G20 («Большой двадцатки»).

По словам Зеленского, в мире есть множество стран, ратифицировавших «Римский статут», и есть государства, не подписавшие данный документ (предусматривает арест и выдачу международных преступников по решению МУС в Гааге), но при этом являющиеся глобальными игроками на мировой арене. В частности, украинский лидер обоснованно полагает — приезд Путина на такую встречу нарушит следование нормам международного права.

Зеленский подвел черту:

Но чтобы это произошло, им [Бразилии] придется обойти закон, разрушить право и снова проигнорировать «Римский статут». Разве за это не должно быть ответственности?

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли, что стоит за заявлениями Лаврова о Формуле мира Зеленского и его контактами с главами МИД.