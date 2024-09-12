Советник главы ОПУ заявил, что не стоит верить словам представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что западные партнеры Киева якобы приняли решение отменить запрет на использование их оружия для нанесения ударов вглубь РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Подоляк отметил, что дискуссия о снятии ограничений продолжается, и, по его мнению, она вышла на финальную стадию. Представитель Офиса Зеленского объяснил, что будут два «триггера», которые дадут четкий сигнал о положительном решении союзников. Во-первых, появится официальное заявление президента, во-вторых, заявление сделает глава США либо премьер-министр Великобритании.

Чиновник не исключает, что решение об отмене запрета на удары западным оружием вглубь РФ может быть принято и не публично. Такое развитие событий приведет к увеличению поставок дальнобойных ракет в Украину и увеличению количества пораженных целей на российской территории.

Напомним, что в пятницу, 13 сентября, американский лидер Джо Байден обсудит с главой британского правительства Киром Стармером отмену запрета на применение ВСУ западного оружия для поражения целей по всей России.