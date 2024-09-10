Глава Госдепа США в ходе пресс-конференции с руководителем британского МИД Дэвидом Лемми сообщил, что Байден встретится со Стармером в пятницу, 13 сентября, для обсуждения снятия ограничений по применению Украиной западного оружия для обстрелов по территории РФ, информирует «НБН».

Помимо этого, государственный секретарь США подтвердил, что страна-агрессор получила от Ирана баллистические ракеты. Согласно прогнозу Блинкена, путинские войска применят это оружие против Украины в течение нескольких недель. Чиновник добавил, что позже будут оглашены санкции против союзника РФ, в частности против авиакомпании Iran Air.

Отметим, ранее американское издание Politico выяснило, почему Вашингтон не хочет отменить запрет на нанесение ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории страны-агрессора.